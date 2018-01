Pub

Produtor de Hollywood está no centro do escândalo de abusos sexuais que tem arrasado a indústria

Harvey Weinstein foi agredido num restaurante no Arizona, EUA, quando um estranho lhe deu duas leves chapadas na cara e o insultou, devido ao que fez "àquelas mulheres".

O homem refere-se às mulheres que se queixam de agressões sexuais por parte do produtor de Hollywood, que está no centro da polémica de abusos sexuais na indústria, tendo sido a partir do seu caso que mais acusações a outras personalidades começaram a surgir.

A notícia foi avançada pelo TMZ e a situação foi captada em vídeo amador. Tudo terá ocorrido no resort Sanctuary Camelback Mountain.