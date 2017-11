Pub

John Boyega, ator com quem os irmãos irão contracenar, afirma que filmar com eles foi uma excelente experiência

Os príncipes William e Harry vão entrar no próximo filme da saga Guerra das Estrelas, Star Wars: O Último Jedi, juntamente com o ator Tom Hardy e o cantor dos Take That, Gary Barlow.

Os quatro terão uma cena juntos, como "stormtroopers" ao lado da personagem Finn, representada por John Boyega, que foi quem confirmou os rumores que surgiram em agosto, adianta o site The Hollywood Reporter.

O ator brinca, dizendo que ver os príncipes em fatos de "stormtroopers" foi "o melhor dos dois mundos". E ainda que contracenar com estes possa parecer um momento intimidante, acabou por ser divertido e uma excelente experiência.

Os irmãos filmaram as cenas enquanto visitavam os estúdios de Pinewood, no Reino Unido, em abril de 2016.

O filme estará nos cinemas a partir de quinta-feira, dia 14 de dezembro.