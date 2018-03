Harry e Meghan voltam a contrariar a tradição. Agora no bolo

Pub

Em vez do tradicional bolo de fruta, o casal escolheu os sabores de limão orgânico e flor de sabugueiro para o bolo de casamento

O príncipe Harry e a noiva Meghan Markle voltaram a dar um abanão à tradição dos casamentos reais ingleses. Depois de escolherem o sábado (quando a família real casa durante a semana) para o dia da cerimónia, agora foi a escolha do bolo que voltou a surpreender. O casal disse não ao tradicional bolo de fruta e vai servir um bolo de limão orgânico e flor de sabugueiro e decorado com flores naturais.

A opção foi de incluir sabores primaveris no doce mais importante da boda, marcada para 19 de maio. A chef escolhida é Claire Ptak, proprietária da Violet Bakery em Londres. Tal como Meghan Markle, nasceu na Califórnia, EUA.

Claire Ptak mostrou-se contente por saber que os noivos partilham os mesmos valores em relação à comida: "Sobre a origem, sustentabilidade, sazonalidade e mais importante o sabor", referiu à BBC. Meghan Markle já tinha entrevistado a chef para o seu blog de lifestyle, The Tig.com.

Os outros bolos reais

O primeiro bolo da casa real foi feito para o casamento da rainha Vitória com o príncipe Alberto, em 1840. Pesava 136 quilos e retarava a imagem da Grã-Bretanha a abençoar os noivos vestidos ao estilo da Grécia antiga. No ano passado, uma fatia deste bolo foi comprava num leilão por 1715 euros.

O bolo dos pais do noivo - o principe Carlos e a princesa Diana - tinha 1,52 metros de altura e pesava mais de 115 quilos.

O casamento do princípe William com Kate Middleton - irmão e cunhada de Harry - não houve um, mas sim dois bolos. Um deles de fruta, com oito andares e 900 flores de pasta de açucar. O segundo bolo era de biscoito de chocolate não cozinhado, que era o favorito da infância de William.