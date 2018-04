Pub

O casal escolheu sete Organizações Não Governamentais para receberem as ofertas dos convidados da boda. Afinal, o que se dá a um par que tem tudo?

Um ato altruísta que pode muito bem ter sido inspirado pela história de vida de Diana Spencer. Sempre dedicada a causas sociais, a mãe de Harry e de William passou-lhes essa preocupação.

Assim, na hora de fazer uma lista de ofertas para o casamento com Meghan Markle, que se realiza no próximo dia 19 de maio, em Windsor, Londres, Harry escolheu sete Organizações Não Governamentais para receberem as prendas dos convidados que serão dadas como doações.

O anúncio foi feito pelo Palácio de Kensington através da página de Twitter oficial.

"O Príncipe Harry e a Sra. Meghan Markle estão extremamente gratos pela boa vontade que têm recebido desde o noivado, e pediram que qualquer pessoa que deseje marcar a ocasião do casamento pense em doar para a caridade, em vez de enviar um presente", lê-se.

Os noivos escolheram causas com as quais mantém relações formais.

"O casal escolheu pessoalmente sete instituições de caridade que representam uma série de questões pelas quais são apaixonados, incluindo o desporto para a mudança social, o empoderamento feminino, a conservação, o meio ambiente, a falta de habitação, o VIH e as Forças Armadas."

A CHIVA (Associação de VIH infantil); Crisis; a Fundação Myna Mahila; Scotty's Little Soldiers (que vela por filhos de militares das Forças Armadas); StreetGames; Surfers Against Sewage (Surfistas contra águas residuais); e a Fundação para a Vida Selvagem do Reino Unido foram as eleitas.

Pormenores da cerimónia

Para o casamento, que será realizado na capela de São Jorge, no castelo de Windsor, e para a posterior receção oferecida pela rainha Elizabeth II, foram convidadas cerca de 600 pessoas . À noite, cerca de 200 pessoas são esperadas na festa privada que será oferecida pelo pai do príncipe, Charles.

O bolo do casamento será de limão e de flor de sabugueiro, feito com ingredientes orgânicos. Ele será coberto de creme de manteiga e decorado com flores frescas, detalhou o palácio de Kensington que adiantou também que irá ser confecionado pela pastelaria americana Claire Ptak, dona da confeitaria Violet Bakery em Londres.

São esperados mais de 100 mil turistas na cidade para a cerimónia.