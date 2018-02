Pub

Atriz foi fotografada em Viena e as alterações no rosto fizeram disparar rumores de mais cirurgias estéticas. Mas há quem diga que se trata de doença

Melanie Griffith já deu que falar devido às mudanças no rosto, causadas por cirurgias estéticas, mas os traços da atriz voltaram a ser discutidos na imprensa cor-de-rosa esta semana. Em causa, o nariz de Griffith, que esteve na quarta-feira à noite no Baile da Ópera de Viena, na Áustria.

A atriz foi fotografada com a face visivelmente alterada, com uma deformação no nariz e os lábios inchados; e ainda que muitos digam que se tratam apenas de marcas de mais uma intervenção estética, alguns meios de comunicação dos EUA escrevem que Melanie Griffith se submeteu recentemente a uma intervenção cirúrgica devido a um cancro de pele.

Uma fonte próxima de Griffith assegurou à revista Us Weekly que a atriz fez um tratamento para remover um carcinoma basocelular, o tipo de cancro de pele mais comum e que geralmente se manifesta através de uma área da pele geralmente mais elevada. Raramente se espalha para outras partes do corpo se receber tratamento adequado.

Fontes próximas da atriz garantem que foi operada para remover um carcinoma | EPA/LISI NIESNER

Não seria o primeiro problema de saúde de Melanie Griffith: no ano passado, a atriz revelou que sofre de epilepsia e que deixou de ter ataques fortes e frequentes desde que se divorciou de Antonio Banderas, ironizando que a separação fora uma "verdadeira cura". O casal de atores seguiu caminhos separados em 2014, depois de 18 anos de casamento e uma filha em comum, Stella del Carmen, de 21 anos.

Melanie Griffith é também a mãe da atriz Dakota Jonhson, de 28 anos, filha do ator Don Johnson, e de Alexander Bauer, filho do ator Steven Bauer.

