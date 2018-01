Gwyneth Paltrow convida amigas para falar com os mortos

Pub

"Gostamos do inexplicável e do inexplorado", disse a atriz, que organizou uma conferência espiritual no último fim de semana

Gwyneth Paltrow organizou uma conferência espiritual em Nova Iorque para a qual convidou médiuns, curandeiros e tarólogos e convidou cerca de 600 participantes. O bilhete mais barato para quem quis aproveitar a ocasião para "falar com os mortos" custava 520 euros.

De acordo com o El País, no evento, que decorreu no último fim de semana, os participantes foram receibidos com luxuosos sapatos de couro enquanto esperavam pelos painéis organizados por celebridades, médicos e influenciadores da área do bem-estar. A conferência incluiu ainda tratamentos de spa alternativos, um menu de vitaminas sem glúten e meditação sonora.

Foi a própria atriz que acolheu os participantes e apresentou várias das conferências.

"Gostamos da ciência e dos dados e tomamos muitas decisões usando os factos, mas também gostamos do inexplicável e do inexplorado", afirmou Gwyneth Paltrow.

Durante o fim-de-semana houve ainda plaestras onde nutricionistasdefenderam que a cor dos alimentos tem influência na química do cérebro, assim como depoimentos de pessoas que duvidam que exista SIDA, médicos que rejeitam a vacinação e apostam na medicina chinesa. Houve ainda quem tivesse subido ao palco para afirmar que a morte... não existe.

A atriz é também conhecida pelos excêntricos conselhos que dá aos leitores do Goop, o site sobre estilo de vida que Paltrow fundou em 2008, como tratamentos cosméticos onde as mulheres são mordidas por abelhas ou usar a sauna como remédio para a gripe.

Paltrow publicou uma fotografia no seu Instagram, acompanhada por várias amigas, como as também atrizes Drew Barrymore, Laura Linney, Chelsea Handler e a ex-editora-chefe da "Teen Vogue", Elaine Welteroth.

Apesar de não ter confirmado se todas essas mulheres participaram na conferência, a atriz legendou a imagem com a seguinte frase. "Obrigada a este pequeno gangue pelo seu brilho. Que dia incrível ".