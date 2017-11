Pub

A namorada de Cristiano Ronaldo, que no domingo deu à luz Alana Martina, partilhou imagem com a bebé

Georgina Rodríguez partilhou hoje com os seus seguidores no Instagram uma imagem com apequena Alana Martina, que nasceu no domingo. A namorada de Cristiano Ronaldo não escondeu a felicidade que vive neste momento com a bebé e os outros três filhos do futebolista português.

"Ser mãe e cuidar todo este tempo das crianças lá de casa fez-me experienciar uma felicidade suprema, e agora com a chega da Alana Martina a família está completa, mais felizes se é que é possível", escreveu Georgina, 22 anos, junto a uma imagem em que pega na bebé, sentada num sofá rodeado de ramos de flores.

"Estamos muito felizes e agradecidos a Deus pela saúde da nossa pequena Alana Martina e das outras três crianças lá de casa, a quem anseio abraçar e encher de beijos", acrescentou a modelo, depois de agradecer à equipa médica, familiares, amigos e fãs.

A terminar, Georgina diz como é adorável" ver a própria mãe a acalmar a bebé no peito. "Não mudo esse sentimento por nada. "Amo os meus pais, amo a minha família", remata.

Alana Martina é o quarto filho de Cristiano Ronaldo, pai de Cristiano Ronaldo Júnior e dos gémeos Eva e Mateo, que nasceram em junho.

O jogador português anunciou no domingo, ao início da noite, que a bebé já nascera.

"A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes!", escreveu o jogador na sua página de Facebook.

O capitão da seleção nacional partilhou também uma imagem da bebé ao colo da mãe, Georgina Rodriguez, e com o filho mais velho, Cristiano Ronaldo Júnior, quando passavam poucos minutos das 20.00.