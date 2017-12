Georgina apresenta Alana Martina e veste-a de tigreza

Pub

Namorada de Cristiano Ronaldo apresenta a filha do casal numa revista espanhola

Georgina Rodriguez e Alana Martina fazem a capa da edição desta semana da revista espanhola Holla! A namorada de Cristiano Ronaldo apresenta a filha do casal, nascida há menos de um mês.

A bebé surge na capa da publicação vestida com uma roupa com padrão "tigreza", enquanto que a namorada do jogador português aparece com um visual sóbrio, com uma maquilhagem suave e discreta.

A edição da revista só amanhã estará disponível, mas na capa há destaque para duas declarações de Georgina: "Cristiano e eu temos uma relação muito bonita"; e "As crianças são a nossa alegria, acordamos e a primeira coisa que fazemos é abraçá-las e beijá-las".

A publicação avança ainda que Georgina revela a razão do nome Alana Martina: Cristiano escolheu Alana e ela Martina. "Para não hesitarmos mais decidimos por um nome composto pela escolha de ambos".

Relativamente à relação com Cristiano Ronaldo, que começou há cerca de ano e meio, garante que está "melhor que nunca".

A revista diz que a namorada do melhor do Mundo comportou-se como "uma autêntica profissional".

O futebolista português é pai de quatro filhos: Cristianinho, que nasceu em 2010, os gémeos Eva e Mateo, nascidos em junho, e Alana Martina, que nasceu a 12 de novembro.