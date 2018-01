Pub

O casal esperou um mês para se manifestar sobre o nascimento dos gémeos

Enrique Iglesias e Anna Kournikova mostraram esta terça-feira pela primeira vez imagens dos filhos gémeos. O cantor partilhou no Instagram uma imagem de um dos filhos; e pouco depois foi a antiga tenista a fazer o mesmo com outra criança. Em ambas se lia: "My sunchine", ou seja, "meu raio de sol".

O casal, que mantém uma relação discreta há mais de 15 anos, nunca tendo sequer confirmado que estão juntos. Enrique, filho do cantor espanhol Enrique Iglesias, e ex-tenista russa, mantiveram a gravidez em segredo e agora nem sequer revelam qual dos bebés é o menino, Nicholas, e qual a menina, Lucy.

As crianças nasceram, segundo revelou então o TMZ, site norte-americano especializado em notícias de celebridades, a 16 de janeiro, precisamente um mês antes da revelação destas fotografias.