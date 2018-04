Pub

O ator australiano decidiu livrar-se de objetos que acumulou ao longo do casamento com Danielle Spenser, de quem se divorciou no ano passado. Vários peças estão ligadas à sua carreira cinematográfica

Russell Crowe decidiu leiloar vários objetos que acumulou ao longo do casamento de uma década com Danielle Spencer, de quem se divorciou no ano passado. O ator australiano colocou em leilão 227 objetos, muitos dos quais ligados à sua carreira no cinema.

"A arte do divórcio" é o nome do leilão agendado para este sábado e organizado pela Sotheby's, em Sidney. Fatos e objetos que usou em Gladiador ou mesmo um cavalo de borracha de tamanho real que surgiu no filme, fazem parte do catálogo do leilão. A empresa refere que "a data tem um significado especial". É o dia de aniversário do ator e do casamento.

Quadros, motos, carros, móveis, joias, 28 relógios, objetos relacionados com o críquete, peças de roupa que usou no filme Cinderella Man e Master and Commander estão em leilão. Destaque para um Mercedes Classe S, de 2001, com cerca de 100 mil quilómetros, que tem um preço base de 14 mil euros. "Um dos carros pessoais de Russell Crowe, que foi usado no dia do seu casamento", descreve a Sotheby's.

De acordo com a estimativa da leiloeira, o ator australiano poderá receber cerca de 2,4 milhões de euros. O próprio promoveu o leilão no Twitter, em fevereiro.

