De ator porno a putativo ministro da Cultura. A vida de Alexandre Frota dava um livro

Por cá, quem é amante de "reality shows" conhece-o certamente. Outros podem já ter ouvido falar dele e existirá seguramente quem não saiba de quem se trata. Mas, no Brasil, o nome de Alexandre Frota continua em voga. Ou não tivesse o ator pornográfico sido associado a um futuro governo do seu país. A notícia está a marcar a atualidade informativa desta quinta-feira no outro lado do oceano Atlântico: Alexandre Frota pode ser nomeado ministro da Cultura.

