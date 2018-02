Pub

Cristina Ferreira assinalou o Dia de São Valentim, que esta quarta-feira se celebra, com um texto em que aborda esta temática. Nele, a apresentadora reflete sobre o amor para com o outro, para com os familiares e, o mais fundamental, o amor-próprio. Desafiada para falar de amor, a estrela da TVI fê-lo sem qualquer hesitação, referindo-se ao Dia dos Namorados como o "dia dos apaixonados, seja lá o que isso for".

