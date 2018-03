Cristiano Ronaldo pede que não estraguem bom momento com "notícias falsas"

Pub

O futebolista português nega ter problemas com o Fisco espanhol e faz apelo através da rede social Instagram

Cristiano Ronaldo pediu hoje à comunicação social para não tentarem "apagar o momento bonito" que atravessa com "notícias falsas", num dia em que foram publicadas notícias sobre o alegado litígio com o Fisco espanhol.

"Não tentem apagar o momento bonito que estou vivendo com notícias falsas", escreveu hoje na rede social Instagram o avançado luso, do Real Madrid, no mesmo dia em que o jornal El Mundo noticiou que o português terá oferecido um cheque em branco à Agência Tributária espanhola para que abandonasse a via penal.

Segundo o diário espanhol, que cita fontes próximas do processo, as conversas entre as duas partes duram há várias semanas e pretendiam terminar com a regularização voluntária do diferendo em tribunal, no qual Ronaldo é acusado de fraude fiscal no valor de 14,7 milhões de euros relativos a ganhos com direitos de imagem no período compreendido entre 2011 e 2014.

Mais tarde, a agência Europa Press, citando fontes próximas da investigação, noticiou a recusa do Fisco em deixar cair a via penal, sendo que as mesmas fontes rejeitam ainda a notícia de que o número 7 terá oferecido um cheque em branco à Agência Tributária.

A Europa Press explica ainda que teve lugar uma reunião com a equipa negocial do português, que ofereceu uma verba a rondar os cinco milhões de euros para regularizar o processo, que foi rejeitada, com o Fisco a pretender seguir os trâmites penais previstos.

No domingo, Cristiano Ronaldo apontou quatro golos e registou uma assistência para golo na vitória por 6-3 frente ao Girona, na Liga espanhola, e chegou aos 22 tentos no campeonato, colocando-se a três do melhor marcador, o argentino Lionel Messi (FC Barcelona).

O 'capitão' da seleção portuguesa está ainda convocado para os particulares com Egito e Holanda, de preparação para o Mundial2018, com os trabalhos da formação das 'quinas' a arrancarem na terça-feira, com um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O 'duelo' com o Egito está agendado para 23 de março, às 19:45, em Zurique, na Suíça, e o embate com a Holanda será três dias depois, às 19:30, em Genebra.