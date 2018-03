Pub

Nas redes sociais, o jogador português voltou a dedicar palavras de esperança às crianças sírias, no âmbito de uma campanha da Save The Children

O melhor jogador do Mundo, Cristiano Ronaldo não esquece o sofrimento das crianças na Síria e voltou a dedicar-lhes uma mensagem.

Quando se assinalam os sete anos da guerra na Síria, o jogador do Real Madrid e capitão da Seleção Nacional escreveu sete palavras em inglês nas redes sociais. A mensagem do futebolista surge como legenda de um vídeo que faz parte da campanha #7wordsforsyria da Save The Children.

Esta não é a primeira vez que Cristiano Ronaldo alerta para a tragédia humanitária que se vive na Síria. O português tem usado a sua influência como figura pública mundial através das redes sociais - Só no Facebook tem mais de 120 milhões de fãs.

Nos últimos anos, o futebolista mostra estar atento ao que se tem passado e tem feitos vários apelos aos fãs para que ajudem as crianças que há sete anos sofrem diariamente com a guerra na Síria.

Só este ano morreram mais de mil crianças na região, de acordo com os dados da Unicef.