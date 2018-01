Pub

Craque português vive numa mansão que tem tudo o que ele precisa

Aos 32 anos, Cristiano Ronaldo não é só um futebolista. É um dos maiores desportistas de sempre e figura conhecida por toda o mundo. Conhecido também por não ter medo em mostrar a sua vida nas redes sociais, é normal que também a sua casa seja foco nas suas contas das redes sociais.

Aos fãs, CR7 mostra muito da sua vida caseira, do descanso ao exercício, dos filhos aos troféus.

A casa, que fica na zona muito exclusiva de La Finca, na área de Pozuelo de Alarcon, Espanha, tem sete quartos e oito casas de banho. O seu valor? Mais de 5,43 milhões de euros.

Além de espaço e quartos para os filhos, o ginásio, a piscina e o mini campo de futebol são também destaques da residência de Cristiano Ronaldo.

A casa está muito personalizada. De acordo com o Daily Mail, além dos troféus e das mantas e cobertores com a sua silhueta, até as maçanetas das portas têm as iniciais do craque português.

