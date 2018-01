Pub

Criador português apresentou coleção outono/inverno na semana de moda masculina de Paris. Formato experimental e interativo marcou quarta presença do criador na Cidade Luz

Hugo Costa foi o nome escolhido para marcar a segunda paragem do roteiro internacional outono/inverno 2018-19 do Portugal Fashion. A quarta presença consecutiva do criador português na Semana de Moda Masculina de Paris, marcou também a introdução de um conceito experimental.

O estilista decidiu abrir mão do tradicional desfile, apesar de considerar que essa é ainda "a melhor forma de mostrar uma coleção", e apresentou uma instalação. "Estava na hora de arriscar e fazer diferente", apontou o designer ao DN.

Na sala do número 43 da Rua Notre Dame Nazareth, em Paris, Hugo Costa apresentou a sua coleção com alguns manequins que se iam deslocando pela sala, algumas peças penduradas em cabides e recorreu ainda a ecrãs onde iam passando imagens da coleção. A completar o conceito uma sala "try it", onde a assistência era convidada a experimentar algumas peças, tirar uma fotografia e partilhar a experiência nas redes sociais, com menção ao autor.

A sala, com as roupas no centro, estava forrada com mais de 500 fotografias da coleção de outono/inverno de 2018-19. "Foi um conceito que começámos a trabalhar há um mês, mas que ainda esteve a ser finalizado esta manhã [ontem de manhã]", contou Hugo Costa.

As peças no estilo "no gender", inspiraram-se no punk. "(A) Way of Punk" segue agora para o Idao-Showroom, juntamente com as coleções das designers Ines Torcato e Nycole. David Catalán expõe a sua coleção no Cube Showroom, completando a apresentação portuguesa em Paris, onde ficam até dia 24 de janeiro.

A campanha internacional do Portugal Fashion começou há quatro dias com o desfile de Miguel Vieira, em Milão, e segue para Roma, onde a 28 de janeiro desfilam David Catalán, Nycole e Inês Torcato.

*Em Paris

