A apresentadora de televisão, Carolina Patrocínio, foi mãe pela terceira vez. A filha, com o mesmo nome da mãe, nasceu na tarde desta quarta-feira, no Hospital da Luz, em Lisboa.

"Às 15h38 nasceu o nosso terceiro bebé. É saudável e nasceu de parto natural. É (outra) menina e tem o nome da mãe", anunciou Carolina Patrocínio no Instagram, onde partilhou com os fãs uma das primeiras fotos da bebé. Uma imagem ternurenta de mãe e filha que obteve mais de 117 mil gostos.

A apresentadora de televisão publicou mais fotos com a filha recém-nascida e com o marido, o jogador de râguebi Gonçalo Uva, que também usou a rede social para mostrar a "primeira selfie com a Carolina filha".

A apresentadora da SIC e o atleta optaram por não saber o sexo do bebé e só esta quarta-feira ficaram a saber que iam ser pais de mais uma menina. Diana, de quatro anos, e Frederica, de dois, são as outras filhas do casal.

