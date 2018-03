Pub

O autor da obra que está no aeroporto do Funchal foi desafiado a fazer nova escultura

Emanuel Santos ia entrar para a história como o autor do busto de Cristiano Ronaldo, no aeroporto do Funchal, batizado com o nome do jogador português em 2017. Acabou por ficar conhecido pelo resultado contestado da obra. Jornais de todo o mundo comentaram a falta de semelhanças entre o busto e o melhor jogador do mundo.

Agora o site Bleacher Report Football resolveu dar-lhe uma segunda oportunidade para tentar melhorar a primeira versão. O madeirense Emanuel Santos aceitou o desafio e falou também de como reagiu às críticas. O escultor de 41 anos conta que trabalhava no aeroporto a recolher os carrinhos de bagagem, quando ouviu falar de que este ia passar a chamar-se Aeroporto Cristiano Ronaldo. "Imediatamente comecei a moldar o barro", conta.

A mulher acrescenta que Emanuel Santos pretendia homenagear o futebolista e que pensou que esta era uma oportunidade para se lançar "numa suposta carreira de escultor".

Hoje, Emanuel Santos reconhece que foi um período difícil para si e para a sua família, mas que é uma pessoa mais forte, agora. E não se arrepende de ter feito o primeiro busto de Cristiano Ronaldo.