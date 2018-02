Barbra Streisand clonou cão de estimação

Pub

O primeiro cão clonado nasceu em 2005, na Coreia do Sul. Nos Estados Unidos, o primeiro nasceu em 2016

Barbra Streisand revelou ter clonado a cadela de estimação, Samantha, que morreu no ano passado. Tem agora dois novos cachorros com "personalidades diferentes", disse Streisand. "Estou à espera de que cresçam para que possa ver se eles têm os seus olhos castanhos e sua seriedade".

Streisand disse à revista Variety, numa entrevista publicada na terça-feira, que as células foram retiradas da boca e do estômago de Samantha. As cadelas chamam-se Miss Scarlett e Miss Violet.

A atriz de 75 anos disse ainda que enquanto esperava a chegada dos novos animais de estimação, se apaixonou por outra cadela, uma "parente distante" de Samantha, à qual deu o nome de Miss Fanny.

O primeiro cão clonado nasceu em 2005, na Coreia do Sul. Nos Estados Unidos, uma empresa no Texas, chamada ViaGen, começou a oferecer esta possibilidade há dois anos e o primeiro nasceu em 2016, tendo desde então clonado mais de 100 cães e gatos, segundo um artigo no Daily Beast. Clonar um cão custa cerca de 50 mil dólares (41 mil euros), e clonar um gato 25 mil (20,4 mil euros).

