Barbie inspiradora... mas onde está a monocelha de Frida Khalo?

Pub

Família da artista considera que a boneca tem poucas semelhanças com a artista mexicana

A Mattel lançou uma nova coleção de Barbies "inspiradoras" que homenageia figuras históricas femininas, como a aviadora Amelia Earhart, a cientista Katherine Johnson e a artista Frida Khalo. As bonecas foram lançadas a tempo do Dia Internacional da Mulher, comemorado ontem, mas a polémica em torno da Barbie que representa a pintora mexicana dominou as redes sociais e até a sua sobrinha neta se queixou das poucas semelhanças entre a Barbie e Frida.

Em causa está a ausência da icónica monocelha de Frida Kahlo, que se retratava também com um leve buço. A artista sofreu de poliomielite em criança, que a deixou presa a uma cadeira de rodas durante toda a vida - aliás, foi durante a sua longa convalescença que começou a pintar, usando uma caixa de tintas do pai e um cavalete adaptado à cama, mas a sua boneca não a retrata desta forma.

A flagrante falta daquela que é uma imagem de marca da artista mexicana foi referida em vários artigos de opinião. No Twitter, as críticas também chegaram rapidamente, com vários internautas a acusarem a Mattel de instigar os jovens a ambicionarem a perfeição em vez de aceitarem as suas qualidades reais.

A família de Frida também reagiu à homenagem da Mattel mas acusando a marca de não estar autorizada a usar a imagem da pintora, uma acusação refutada quer pela empresa como pela Frida Kahlo Corporation.

"Mara Romeo, sobrinha-neta de Frida Kahlo, é a única proprietária dos direitos da imagem da ilustre pintora mexicana Frida Kahlo", afirmou a família num comunicado citado pela BBC.

Mas a sobrinha de Frida disse à agência de notícias AFP que o problema não se limitava apenas aos direitos de imagem: "Eu teria gostado que a boneca tivesse traços mais parecidos com os de Frida, [e que não fosse] esta boneca com olhos claros", criticou.

"A Mattel trabalhou em estreita parceria com a Frida Kahlo Corporation, proprietária de todos os direitos relacionados ao nome e identidade de Frida Kahlo", disse um porta-voz da empresa.

A Mattel também mostrou uma declaração da Frida Kahlo Corporation, onde referia que os direitos de reprodução da imagem de Kahlo tinham sido cedidos por uma da sobrinha de Kahlo, Isolda Pinedo Kahlo.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.