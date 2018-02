Pub

A conhecida atriz estava a caminho do Sambódromo do Rio de Janeiro quando dois indivíduos a ameaçaram com armas

A atriz Juliana Paes foi esta segunda-feira assaltada, no Rio de Janeiro, quando se dirigia ao Sambódromo para assistir aos desfiles de carnaval.

Segundo a imprensa brasileira, conhecida atriz estava no seu carro quando dois indivíduos armados obrigaram o motorista a parar, à saída do túnel de Santa Bárbara.

Após reconhecerem Juliana Paes, os assaltantes disseram que levariam apenas dinheiro e os telemóveis, deixando outros bens como os documentos e as chaves de casa.

Juliana Paes prosseguiu depois caminho para o seu camarote no Sambódromo, onde tinha um compromisso de trabalho. A atriz, segundo o jornal Extra, chegou atrasada, já cerca das 22:00.

Uma conferência de imprensa que tinha marcada para essa noite foi entretanto cancelada.

Juliana Paes é rainha de bateria da Grande Rio.

Também o cantor e compositor Moacyr Luz foi vítima de assalto este Carnaval, quando seguia para o sambódromo. Ficou sem a carteira, o telemóvel e até a fantasia com que levava para o desfile.