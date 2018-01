Ellen Page e Emma Portner numa fotografia publicada no Instagram da atriz

Ellen Page anunciou a novidade através das redes sociais

A atriz canadiana Ellen Page começou o ano de 2018 a dar notícias aos fãs: Page anunciou no Instagram que se casou com a namorada, a coreógrafa e bailarina Emma Portner.

Ambas partilharam nas contas de Instagram a mesma imagem, mostrando os dedos com os anéis de casadas. "Não acredito que posso chamar esta mulher extraordinária de minha mulher", escreveu a atriz de 30 anos.

Ellen Page tornou pública a relação com a coreógrafa de 22 anos no verão passado. A data ou o local do casamento não foram divulgados.

A atriz, que ganhou protagonismo no papel de uma adolescente que engravida no filme Juno, revelou que era gay aos 26 anos, durante um congresso sobre direitos humanos. "Estou aqui porque sou homossexual", disse na altura. "Sinto que tenho uma obrigação pessoal e uma responsabilidade social", acrescentou.

Um ano depois, marcou presença com a namorada de então, a surfista Samantha Thomas, no Festival de Cinema de Toronto.