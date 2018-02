Pub

Menino tinha sido operado pouco depois de fazer um ano mas cancro regressou

Rob Delaney anunciou que o filho Henry, de apenas dois anos e meio, morreu vítima de cancro. Numa publicação no Facebook, o ator britânico - protagonista da série Catastrophe (que passou na RTP com o título Amor a Quanto Obrigas - assume-se "desesperadamente triste" e apela a donativos para ajudar outras crianças doentes.

O filho do ator foi diagnosticado com um cancro no cérebroem 2016, pouco depois de completar um ano, ao fim de uma temporada a perder peso e a vomitar. Submeteu-se a uma cirurgia para remoçaõ do tumor e a vários tratamentos ao longo de mais de um ano, mas o cancro regressou no outono e o menino acabou por morrer em janeiro.

"O Henry era uma alegria. Ele era esperyo, divertido e pernicioso e tivemos muitas aventuras juntos, sobretudo depois de ele regressar a casa após 15 meses a viver em hospitais", conta. O ator admite que os tratamentos deixaram marcas na criança, mas que esta aprendeu a comunicar através de gestos. "A vontade dele de viver e amar e ligar-se era profunda", diz.

Será pela mulher e pelo filho mais velho que Rob Delaney se irá empenhar em "não enlouquecer de dor". O ator agardece às equipas médicas que acompanharam Henry, os seus heróis até morrer, e pede a colaboração de todos para dar donativos a favor de crianças doentes através da associação Rainbow Trust.