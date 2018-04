Pub

T. J. Miller teve de pagar caução de 100 mil dólares (81 mil euros) para sair em liberdade

O ator da série Silicon Valley, T. J. Miller foi detido na segunda-feira no aeroporto de LaGuardia, em Nova Iorque, por ter feito uma denúncia falsa de bomba, num comboio. É suspeito do crime de intencionalmente prestar falsas informações à polícia sobre a existência de uma bomba. E poder ser punido com uma pena até cinco anos de prisão.

O comediante de 36 anos foi esta terça-feira presente ao juiz distrital e saiu em liberdade mediante o pagamento de uma caução de 100 mil dólares (81 mil euros). Em causa estará um telefonema que o ator de Emoji: O Filme fez a 18 de março para o 911 (número de emergência nos EUA), a reportar que no comboio onde seguia - de Washington DC para a Penn Station em Nova Iorque - estava uma mulher "com uma bomba na mala", relatam vários media norte-americanos. T. J. Miller descreveu a mulher como tendo cabelo castanho e um lenço.

Foram avisados os inspetores da empresa de comboios (a Amtrak) e depois de feitas várias revistas não foram encontradas provas para as acusações do ator. O que levou a polícia a concentrar as atenções em Miller, suspeitando de que estaria embriagado. A queixa terá sido motivada por um desentendimento entre o comediante e a mulher que viajava no mesmo comboio. As informações contraditórias, nomeadamente na descrição da suspeita levaram a polícia a desconfiar das intenções de T. J. Miller.

No fim, a polícia decidiu acusar Miller de prestar falsas informações, uma vez que ele manteve as acusações nas várias vezes que foi contactado pelas autoridades sobre o incidente. Está acusado de ter cometido um crime federal.