Pub

Estrela das novelas da TV Globo, o ator confirmou o romance com Tatiana Coelho ao deixar-se fotografar ao lado da produtora num evento

Alexandre Borges, de 52 anos, namora com a portuguesa Tatiana Coelho. O conhecido ator brasileiro assumiu recentemente o romance ao deixar-se fotografar ao lado da produtora, de 40 anos, durante um evento.

Os dois estiveram na estreia da peça Palhaços, na qual o ator da TV Globo é encenador e produtor, e não esconderam os gestos de carinho perante os fotógrafos que estavam no Centro Cultural do Banco do Brasil, em São Paulo.

As fotografias da cumplicidade do casal confirmam o romance que a imprensa brasileira já tinha noticiado em novembro do ano passado.

De acordo com Leo Dias, cronista do jornal O Dia, Tatiana Coelho, produtora e fotógrafa, está no Brasil desde 2011 e tem participado em projetos no Theatro Municipal.

O conhecido ator brasileiro foi casado durante 22 anos com a também atriz Julia Lemmertz, de quem se divorciou em 2015. Os dois têm um filho em comum, Miguel, de 17 anos.