Peça foi desenhada pelo príncipe Harry, com o auxílio dos joalheiros da rainha

Na primeira sessão de fotografias depois de ser anunciado o noivado com o príncipe Harry, Meghan Markle tinha no dedo, naturalmente, o anel que o príncipe lhe ofereceu e que, segundo fonte da casa real, foi desenhado pelo próprio Harry com o apoio dos joalheiros da rainha.

A peça é composta por três diamantes, um ao centro, com maiores dimensões, e outros dois mais pequenos, um de cada lado.

O diamante central é do Botswana, que segundo fonte da casa real é um lugar muito especial para o casal - ambos estiveram recentemente de férias no país - e onde Harry foi várias vezes desde criança. Já os outros dois diamantes, de menores dimensões, pertenciam à coleção pessoal da princesa Diana, a mãe de William e Harry que morreu há 20 anos, num acidente em Paris.

Tal como Kate Middleton, Meghan Marke não vai tornar-se princesa pelo casamento. Contudo, assim como a William, o irmão mais velho de Harry, foi atribuído o título de duque quando se casou, o mesmo deverá acontecer com Harry, pelo que Meghan ficará também com o título de duquesa.

Em comunicado, a Clarence House informou esta segunda-feira que "o Príncipe de Gales está encantado por anunciar o noivado do príncipe Harry com Meghan Markle. O casamento realizar-se-á na primavera de 2018. Mais detalhes serão anunciados oportunamente. Sua alteza real e Miss Markle ficaram noivos em Londres no início deste mês. O príncipe Harry informou sua majestade a rainha e outros membros próximos da família. O príncipe Harry também pediu e recebeu a bênção dos pais de Miss Markle. O casal irá viver em Nottingham Cottage, no Palácio de Kensington".

