Michael Cohen alega que Stormy Daniels violou o acordo de confidencialidade

O advogado particular do Presidente dos Estados Unidos da América interpôs uma ação contra a atriz porno Stormy Daniels reclamando desta 20 milhões de dólares por violar o pacto de silêncio relativo a uma alegada relação com Trump.

Segundo o jornal The Washington Post, citado hoje pela agência Efe, Michael Cohen também pede na ação, de cerca de 16 milhões de euros, que todos os procedimentos futuros relativos a este caso sejam confidenciais.

A atriz terá recebido, na campanha eleitoral para as presidenciais norte-americanas, um pagamento do advogado de 130.000 dólares (cerca de 105 mil euros) para, supostamente, manter segredo sobre uma relação que manteve com Trump dez anos antes, pouco depois de o Presidente ter casado com Melania Trump,

Nas últimas semanas, a atriz tem tentado junto dos tribunais anular o acordo que fez com o advogado de Donald Trump para poder falar sobre a relação que manteve com este.

O advogado de Stormy Daniels, Michael Avenatti, apresentou na semana passada a pretensão de anulação do acordo que Daniels assinou alguns dias antes da eleição presidencial, em novembro de 2016, para ficar em silêncio sobre uma relação que diz ter tido com o magnata do imobiliário e atual presidente norte-americano.

No texto argumenta-se que o acordo de confidencialidade não é válido, uma vez que Donald Trump não o assinou.

A atriz porno, de 38 anos, solicitou também o direito de publicar as mensagens de telemóvel que trocou com Trump, bem como as fotografias e vídeos relativos a esta relação, segundo uma carta enviada a Michael Cohen, advogado do multimilionário.

"Penso que é a altura de ela contar a sua história e que o público possa decidir quem diz a verdade", declarou Avenatti na semana passada.

A Casa Branca tem repetido que Trump desmente firmemente a existência desta relação.