Pub

O filme inclui várias versões de temas interpretados pela estrela norte-americana mas ainda não é certo se Zellweger irá cantar

Foi esta segunda-feira divulgada a primeira imagem de Renée Zellweger como... Judy Garland. A vencedora de um Óscar interpreta a estrela norte-americana no filme biográfico "Judy", que se desenrola durante o inverno de 1968 - um ano antes da trágica morte de Garland.

O filme, do realizador britânico Rupert Goold, retrata um período da vida de Judy Garland, desde o encontro com o seu quinto e último marido, Mickey Deans, mas também o estado de "exaustão" da estrela, após 40 anos de carreira, e que vive "assombrada por lembranças de uma infância perdida para Hollywood e dominada pelo desejo de voltar para casa com os seus filhos ", de acordo com a sinopse do filme.

Garland foi encontrada morta em sua casa, aos 47 anos, vítima de uma overdose acidental de barbitúricos.

A longa-metragem irá apresentar versões de algumas das canções mais conhecidas da atriz, incluindo a mítica "Over the Rainbow". Ainda não foi revelado se Zellweger irá cantar ou se será usada a voz de Garland.

Em 1938, e com 16 anos, Judy conseguiu o papel principal de Dorothy Gale no filme "O Feiticeiro de Oz", em que cantou a música "Over the Rainbow".

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.