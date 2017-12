Pub

A partilha gerou muitas perguntas, piadas, mas também muitos elogios

O futebolista Fábio Coentrão partilhou nas redes sociais uma fotografia da ceia da de Natal que deu que falar. A imagem é muito diferente dos milhões de outras que foram partilhadas este Natal porque toda a família está sentada no chão.

A partilha gerou muitas perguntas, mas também muitos elogios. Se houve quem questionasse como é que um jogador que ganha milhões não tem dinheiro para comprar uma mesa, também houve quem desse os parabéns ao futebolista por manter viva a "tradição poveira".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Porque é de tradição que se trata: "para o pescador poveiro, na noite de consoada, o ruivo e o peixe seco eram pratos 'obrigatórios'. Toda a gente comia no chão e geralmente na cozinha, onde a lenha do fogão servia de aquecimento central", pode ler-se na página da câmara municipal.

Coentrão é das Caxinas, a conhecida comunidade piscatória de Vila do Conde, e é o próprio a admitir que se não fosse jogador de futebol teria sido pescador como o pai, que passava muito tempo no Canadá, na pesca do bacalhau. Começou a trabalhar aos 13 anos e foi pintor, padeiro e trabalhou nas obras, mas a carreira no futebol tirou-o das Caxinas e levou-o até um dos melhores clubes do mundo, o Real Madrid.