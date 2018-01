Daniel Proença de Carvalho abriu esta manhã os trabalhos do "Warm Up" do Lisbon Mobi Summit e explicou que a iniciativa sobre as inovações nos transportes e bens que o Global Media Group promove resultou da perceção de que "os nossos jornais, os nossos sites, as nossas revistas, a nossa rádio, podiam dar um contributo importante para colocar o país no mapa da relevância desta enorme transformação que mudará, velozmente, o modo de vida de grande parte do planeta".

Partilhar