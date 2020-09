Vem aí a depressão Alex, com vento forte, frio e chuva. Até sábado

É a primeira tempestade da época 2020-2021, dizem os meteorologistas. Estão previstas rajadas de vento de 75 km/h, que nas terras altas podem chegar aos 110 km/h, chuva e agitação marítima, com a descida de temperatura a acompanhar. São os efeitos da depressão Alex anunciados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para quinta e sexta-feira em Portugal. As regiões norte e centro serão as mais afetadas e todos os distritos acima de Lisboa estarão em aviso amarelo na sexta-feira.

"Os efeitos desta depressão no território continental serão essencialmente sentidos através do aumento da intensidade do vento a partir do final de dia 1 de outubro, prolongando-se até ao final do dia 2, em especial nas regiões do norte e do centro, onde as rajadas poderão atingir 75 km/h junto ao litoral e até 110 km/h nas terras altas", afirma o IPMA em comunicado emitido na tarde desta quarta-feira.

O instituto adianta que "adicionalmente, esta depressão tem associado um sistema frontal de atividade moderada, que se aproximará a partir do final da tarde de dia 1, e irá atravessar todo o território durante o dia 2, acompanhado de precipitação localmente intensa nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela".

20200930-1540 Depressão ALEX: Efeitos em Portugal Continental COMUNICADO Nº 1https://t.co/Ot1unDRvNL - IPMA (@ipma_pt) September 30, 2020

Nesta conjuntura, para sexta-feira "prevê-se também uma descida de temperatura, em especial da máxima que irá variar aproximadamente entre 12° C e 18° C nas regiões a norte do vale do Tejo e entre 18° C​​​​​​​ e 25° C a sul", de acordo com o IPMA.



"Espera-se um aumento significativo da agitação marítima na costa ocidental", em particular entre o início da manhã de sexta-feira e a madrugada de sábado "em especial a norte do cabo Raso, onde a altura significativa das ondas poderá atingir quatro a cinco metros".

O IPMA esclarece neste comunicado que o nome Alex foi atribuído em França. "No seguimento dos critérios de emissão estabelecidos para a nomeação de tempestades da época 2020-2021, foi atribuído pela Météo-France (Serviço Meteorológico Francês) o nome Alex a uma depressão, que se prevê estar centrada em 47.33° N e 3.17° W no dia 1 de outubro de 2020 às 22.00 UTC, e a qual tem um cavamento explosivo", lê-se na nota emitida.