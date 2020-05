Homem de 55 anos detido no Porto por agressão, injúrias e resistência à PSP

Um homem de 55 anos foi detido na quinta-feira por agressão e injúrias a um agente da PSP, e por ter oferecido resistência, revelou o Comando Metropolitano da PSP do Porto.

Em comunicado, a PSP descreve que a detenção ocorreu cerca das 19:30 junto a um estabelecimento comercial (supermercado Pingo Doce) na rua Paulo da Gama, no Porto, e que o homem detido é residente neste concelho.

De acordo com o Comando Metropolitano, chegado ao local, o agente da PSP verificou que o suspeito "encontrava-se a discutir com uma funcionária, impedindo o normal funcionamento" do espaço comercial, "pelo que foi abordado pelo agente no sentido de cessar com tal comportamento".

"De imediato injuriou e agrediu o agente, tendo sido necessário solicitar reforço policial para dar cumprimento às medidas de polícia", especifica a PSP do Porto, acrescentando que o homem detido tem 55 anos e foi notificado para comparecer junto das autoridades judiciárias.