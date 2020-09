"Um barulho ensurdecedor". O dia em que a casa do Bairro da Torre veio abaixo

"De terça para quinta-feira. Como é que é suposto arranjar casa?", pergunta Nicolaiva Ramos, de 39 anos. "Tive de pôr as coisas na rua. Eles partiram a casa e eu fiquei na rua com o meu marido". Atrás de si, no chão, estão todos os seus pertences: roupa, cadeiras, mesas, frigoríficos, panelas, botijas de gás..

Ricardina Cuthbert, moradora e presidente da associação Torre Amiga, conta que Nicolaiva veio morar para sua casa por volta de 2015. Quando Ivane chegou de São Tomé e Princípe, uns anos mais tarde, começaram à procura de um espaço para os dois, mas o pouco rendimento que faziam enquanto trabalhadora doméstica e mecânico ficava muito aquém dos preços das rendas lisboetas e, sem outra solução, mudaram-se para um anexo que havia lá ao lado. Construíram um teto e por lá ficaram.

Ricardina vive no Bairro da Torre desde 1998. Na altura, diz, havia cerca de 300 famílias. "Tudo até aí à entrada eram casas", explica, enquanto aponta ao longo dos terrenos de terra batida que vão do contentor até à Rua dos Bombeiros Voluntários de Camarate. Desde os anos 1970 que os seus residentes, predominantemente de origem são tomense e de etnia cigana, com baixos rendimentos, foram ocupando o terreno e erguendo barracas. Mas as chapas não os protegem do frio, do calor, dos ratos. Quando chove, a água pinga dentro de casa e os caminhos transformam-se em lamaçais. Não há água canalizada, condições de saneamento básico e só voltaram a ter eletricidade novamente, passados quatro anos às escuras, graças a puxadas ilegais.

Nicolaiva Ramos e Ivane foram os últimos a chegar e ficaram mesmo depois de terem sido avisados por fiscais que a sua casa seria demolida. A Câmara Municipal de Loures, liderada por Bernardino Soares (eleito pelo PCP) explica, em resposta ao DN, que "o casal mencionado não residia na barraca que foi demolida no passado dia 30 de julho. Conforme o constataram [os fiscais] em várias visitas regulares". Mas não é isso que dizem os moradores nem Rita Silva, Técnica de Desenvolvimento Comunitário, dirigente do coletivo Habita e candidata não eleita à Câmara Municipal de Lisboa pelo Bloco de Esquerda, em 2017: "A Nicolaiva Ramos deu o nome no início do ano passado às técnicas municipais, pensando que se estava a recensear. Não podem dizer que não sabiam que estavam lá."

Não fez diferença. Assim que uma outra moradora, Josefa, foi realojada, no mês passado, deu-se luz verde para a demolição da barraca onde vivia. Em poucos minutos, o anexo geminado que Nicolaiva e Ivane chamavam de casa foi também despedaçado. Para trás, ficaram apenas destroços.

Nessa tarde, e depois de muitos telefonemas, diz Rita, a autarquia de Loures ofereceu-lhes uma alternativa: levar as suas coisas para uma pensão temporária, em Odivelas, onde ficariam separados, em camaratas. "Eu ficava de um lado, o meu marido do outro", conta Nicolaiva Ramos: "Já estou com o meu marido há 15 anos, não é a agora a câmara que nos vai separar."

O direito a uma habitação condigna está assegurado na Constituição da República Portuguesa. "Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar", lê-se no artigo 65º. Para Rita Silva, a proposta apresentada não é digna: "É apenas uma solução ultra-precária e provisória e nada leva a querer que, em 15 dias, eles conseguissem uma solução."

Na resposta ao DN a câmara acrescentou que desde março realojou oito famílias que residiam no Bairro da Torre. "Dos mais de 70 agregados que ali viviam há dois anos, restam apenas 12, o que demonstra bem o enorme esforço que a autarquia tem feito para proporcionar condições dignas de habitação aos seus munícipes", frisou.

Certo é que hoje, o casal Nicolaiva Ramos e Ivane tem ainda menos rendimentos do que quando se mudou para o Bairro da Torre. Foram infetados com o novo coronavírus em maio, ficando de quarentena dois meses até os testes deixarem de acusar positivo. Recuperada, Nicolaiva Ramos ligou ao seu patrão para retomar o emprego, mas este já não existia: "Não recebeu baixa, não recebeu nada, e agora fica na rua", desabafa Ricardina Cuthbert.

Esta demolição foi apenas a mais recente num processo que já se arrasta há décadas. Criado em 1993, o Programa Especial de Realojamento (PER) pretendia erradicar as barracas precárias nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, realojando estas pessoas em habitações dignas. Foram sinalizadas mais de 48 mil famílias em situação de carência habitacional, 3.376 das quais em Loures. No entanto, segundo um levantamento do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) publicado em 2018, apenas 2253 foram realojadas, o que quer dizer que, em Loures, apenas 66,7% do programa foi cumprido.

Mas esta não é a única crítica que se aponta ao programa. Uma vez que as famílias foram identificadas em 1993 e 1994, o programa está a ser feito ao abrigo de critérios e dados levantados há mais de 25 anos. Muita coisa mudou desde então. "O recenseamento do PER é uma coisa já completamente ultrapassada", diz Rita Silva. Em 2016, o ex-Provedor de Justiça, José de Faria Costa, recomendou que o programa fosse revisto, descrevendo-o como "um instrumento manifestamente desatualizado."

Nicolaiva Ramos ficou fora do recenseamento do PER. Com ela, ficaram dezenas de outras famílias que chegaram ao bairro depois de 1993. Os cerca de 80 agregados que foram realojados, só o foram, diz Rita, graças ao trabalho de associações de defesa de habitação e à vontade política da CML: "Relativamente à Nicolaiva, a câmara não teve vontade". "Se, pelo menos, se houvesse mais umas cinco ou seis ou 10 famílias para além de nós... Agora, só uma família? Eu não sou ilegal, tenho nacionalidade portuguesa", diz Nicolaiva, "não estou aqui ilegal."

Em 2018, a Secretaria de Estado da Habitação, liderada por Ana Pinho, apresentou um pacote de medidas com o nome Nova Geração de Políticas de Habitação. Um dos programas, o 1º Direito, pretende dar resposta a todas as situações de carência habitacional. Em resposta ao DN, o IHRU diz que os agregados que vivem em condições habitacionais indignas e não foram incluídos no PER "podem ter igualmente acesso a soluções habitacionais ao abrigo do programa 1.º Direito desde que a sua situação seja sinalizada pelo município no âmbito da sua Estratégia Local de Habitação (ELH)". No entanto, Loures não está entre os municípios que já entregaram a sua ELH: "Só após a sua entrega é que o IHRU estará em condições de definir o apoio financeiro a conceder ao abrigo do Programa 1.º Direito."

Até lá, o casal não tem para onde ir. "À noite a gente não dorme. Estamos cheios de preocupação, não dá para dormir", suspira, enquanto caminhamos pelos destroços da sua casa. Passaram as últimas noites na pequena capela do bairro, onde estão todos os seus pertences, muitos ainda dentro de sacos, encostados à parede.

"O objetivo é não ficar cá ninguém, é acabar com o bairro, como já deu para perceber", diz Ricardina Cuthbert. Hoje, vivem lá apenas cerca de 10 famílias e, duas delas, estão em processo de realojamento - uma para a Quinta do Mocho e outra para o Bairro de Santo António, ambos em Loures. Mas há quem tenha ido para ainda mais longe, diz Ricardina: para Alfragide, ou mesmo para a margem sul do Tejo: "Elas ligam a sentir falta da comunidade, porque perderam um bocadinho a alma do bairro, a entreajuda". É uma queixa comum de quem é realojado, conta Rita Silva: "Aquilo é engavetar as pessoas, quase toda a gente se queixa. Havia pessoas que tinham formas de se sustentar dentro do bairro porque tinham lá negócios e, quando foram realojadas, perderam tudo, passam fome, não tem como se sustentar."

O Bairro da Torre e a sua comunidade vai sendo apagado aos poucos, com cada realojamento, cada demolição. "Agora, ficamos só nós para contar a história do bairro", diz Ricardina. Há uns meses, propuseram-lhe realojamento na Quinta do Mocho, mas recusou. E, se tudo depender dela, acrescenta, há-de ser a última a sair.