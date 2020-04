Telescola. O estúdio do "Preço Certo" passa a sala de aulas

O primeiro-ministro, António Costa (esq.), acompanhado pelo Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, fala aos jornalistas no final da reunião do Conselho de Ministros, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

Estando suspensos na RTP - e nas outras estações - os programas com auditório, será precisamente no estúdio onde se realizava o programa de maior audiência da televisão pública, o "Preço Certo", que serão realizadas as emissões da futura telescola.

Será lá - numa parte desse estúdio, não na sua totalidade - que serão filmadas as aulas que os alunos dos nove anos do ensino básico poderão seguir na RTP Memória - um canal que tanto emite no cabo como na TDT (Televisão Digital Terrestre).

A RTP está encarregue de todo a produção e emissão e o ministério da Educação ficará responsável pelos conteúdos e por escolher os professores que lecionarão. O coordenador do projeto, por parte da televisão pública, será Gonçalo Madaíl, o diretor da RTP Memória.

O mesmo espaço utilizado há mais de uma década por Fernando Mendes para o popular concurso será palco da nova telescola, que nos anos 70 e 80 complementava o ensino em Portugal. © Arquivo GlobalImagens

Ao que o DN apurou, à emissão na RTP Memória da nova telescola será acrescentado um site que permitirá aos alunos rever as aulas se por alguma razão não as conseguirem acompanhar em direto - ou as quiserem rever.

Dito de outra forma: está também a ser construída uma espécie de "Telescola Play" - assim como existe na internet uma "RTP Play" onde toda a programação pode ser revisitada (ou acompanhada em direto num computador). Também esse projeto está a ser construído pela televisão pública.

"Teremos atividades letivas todos os dias úteis da semana, por blocos de dois anos, começando de manhã sucessivamente do primeiro ano até ao 9º ano mais ao fim da tarde"

Os "media" já chamam a esta nova forma de ensino à distância de "telescola" mas na verdade o "programa" deverá ter outro nome, por ora guardado a sete chaves. Na próxima semana, o ministério da Educação tenciona fazer uma apresentação pública do projeto, esclarecendo todas as dúvidas.

As aulas, como anunciou hoje o primeiro-ministro, começarão no próximo dia 20. "Teremos atividades letivas todos os dias úteis da semana, por blocos de dois anos, começando de manhã sucessivamente do primeiro ano até ao 9º ano mais ao fim da tarde", esclareceu o chefe do Governo, na conferência de imprensa onde também anunciou que no ensino secundário (do 10º ao 12º) ainda haverão este ano aulas presenciais.

Para os fãs da RTP Memória há ainda uma certeza. Nos dias de telescola (de segunda a sexta), a emissão normal não deixará de ocorrer. Mas só irá para o ar depois das aulas, durante a noite e madrugada.