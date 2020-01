Tancos. O alegado cabecilha do assalto aos paióis foi libertado

O ex-fuzileiro é apontado pelo Ministério Público como o cabecilha do assalto. O processo de Tancos, recorde-se, encontra-se neste momento na fase de instrução e a sua libertação só poderia ter sido adiada se tivesse havido já uma decisão sobre quais dos 23 arguidos acusados e por que crimes serão julgados. Mas este processo, durante o qual são ouvidas as defesas dos arguidos, vai prolongar-se até final de fevereiro.

Na audição do passado dia 22, João Paulino remeteu-se ao silêncio durante a inquirição do juiz de instrução Carlos Alexandre, o magistrado responsável por esta fase instrutória. A defesa de João Paulino queria ter acesso às operações encobertas que a PJ terá realizado para tentar recuperar o material roubado - uma delas com um inspetor a fazer-se passar por um operacional do IRA - mas tal não lhe foi autorizado.

O caso tem 23 acusados. Entre eles encontra-se o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), o coronel Luís Vieira, bem como vários operacionais e responsáveis da PJM e da GNR.

Nesta altura estão ainda em prisão preventiva cinco dos arguidos que são acusados de terem participado no furto.

O designado 'cabecilha' do grupo dos assaltantes, é natural de Ansião, mas passou a sua infância e juventude em Albufeira - onde fez amizade com Bruno Ataíde, que se tornou militar da GNR e viria a ser uma peça chave para a devolução do material de guerra. Regressou à terra depois de ter cumprido o serviço militar nos Fuzileiros. Tinha um gosto especial por armas e tiro, tendo até participado em algumas provas. Estava inscrito da federação portuguesa de tiro (FPT). Era conhecido pelas autoridades como sendo traficante de droga - a outra operação encoberta envolvia a rede por si liderada.

