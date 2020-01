Caso suspeito de infeção por coronavírus deu negativo

Primeiro suspeito com coronavírus em Portugal está em isolamento no Curry Cabral

O primeiro caso de suspeita de infeção pelo novo coronavírus deu negativo, depois de análises feitas no Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, revelou a Direção-geral de Saúde (DGS) em comunicado esta manhã de domingo.

A DGS já publicou no seu site as recomendações sobre o coronavírus, com os procedimentos a adoptar pelos profissionais em casos de suspeita ou confirmação de algum caso de infeção. Recomendações que também foram afixadas no Aeroporto de Lisboa e divulgados juntos das instituições de saúde.

O doente suspeito tinha viajado da China e esteve em Wuhan, o epicentro da nova pneumonia, onde existe o maior número de casos. Resultado das análises laboratoriais deverão ser conhecidas na manhã de domingo. Número de vítimas na China sobre para 54.

O doente esteve em situação de isolamento, no Hospital Curry Cabral, que é o hospital de referência em Lisboa para as situações que envolvam adultos - no caso de crianças irão para o Hospital D. Estefânia.

A diretora-geral de saúde, Graça Freitas, confirmou na sexta-feira que três casos suspeitos de viajantes procedentes da China não tinham sido validados.

"Tivemos três casos possíveis, um deles nesta noite e os outros ontem, de pessoas que tinham a preocupação, perante sintomas, e vindas da China. Esses casos não foram validados, não passaram pelo crivo médico e seguiram a sua vida normal", afirmou a responsável.

Graça Freitas sublinhou na altura que que os serviços de saúde "estão organizados para poder dar resposta à solicitação da Organização Mundial da Saúde, que é conter um possível caso que entre em Portugal, evitando a propagação para outros países"

A responsável sublinhou ainda que a capacidade das autoridades de saúde portuguesas para tratar casos "é boa, das melhores do mundo" e que é preciso "aguardar com tranquilidade a evolução do surto".