Suspeito de duplo homicídio de familiares em Valpaços posto em liberdade

Segundo uma fonte judicial contactada pela agência Lusa perante as provas existentes o homem, de 66 anos, foi constituído arguido, sujeito à medida de coação mais leve, o termo de identidade e residência, e libertado durante a madrugada deste domingo (31 de maio) depois de ouvido pela Polícia Judiciária (PJ).

As vítimas mortais, com idades entre os 50 e os 55 anos, foram encontradas ao início da tarde de sábado baleadas num terreno agrícola na localidade da Estrada da Avarenta, freguesia de Carrazedo de Montenegro, para onde tinham ido trabalhar de manhã, depois de não regressarem para o almoço.

No sábado, o tenente Rui Bento, do Comando de Vila Real da GNR, explicou que, inicialmente, a informação que as autoridades tinham era a de que as vítimas fossem um casal, mas que depois se confirmou que os mortos eram ambos irmãos da mulher do suspeito.

Contudo, o Comando Geral da GNR esclareceu este domingo à Lusa que as vítimas mortais são mesmo um casal (marido e mulher), um deles irmão/irmã da mulher do suspeito.

No sábado, a GNR, que procedeu à detenção do suspeito de duplo homicídio e depois o entregou à PJ, disse à Lusa que o mesmo não resistiu à detenção e que se entregou aos militares da Guarda que ainda apreendera uma caçadeira e uma carabina.

Durante as diligências entretanto realizadas, a PJ concluiu que não foi nenhuma destas foi a arma do crime.