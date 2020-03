Paços de Ferreira regista primeira morte por covid-19

O número de mortos por covid-19 em Portugal aumentou para seis, segundo os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde. Esta sexta-feira de manhã, Humberto Brito, presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, confirmou a primeira vítima mortal do concelho.

"Com 4 registos positivos, faleceu ontem à noite no nosso concelho a primeira pessoa com diagnóstico de Covid- 19. Expresso os meus sentimos a família enlutada", escreveu o autarca pacense no Facebook.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com o JN, trata-se de uma pessoa de 64 anos.

Portugal tem já 1020 casos de infeção pelo novo coronavírus. 235 deles foram confirmados nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta sexta-feira (20 de março). Há cinco pessoas recuperadas e 6 mortes.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira até às 23:59 de 2 de abril, segundo o decreto publicado na quarta-feira em Diário da República, que prevê a possibilidade de confinamento obrigatório compulsivo dos cidadãos em casa e restrições à circulação na via pública, a não ser que tenham justificação.

(Notícia atualizada às 12:30)

Siga aqui todos os desenvolvimentos do surto.

Recomendações da DGS:

Para evitar que a epidemia se espalhe a DGS reforça os conselhos relativos à prevenção: evitar contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória aguda, lavar frequentemente as mãos, evitar contacto com animais, tapar o nariz e a boca quando espirra ou tosse e lavar as mãos de seguida pelo menos durante 20 segundos. Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre, tosse, dificuldade respiratória), a autoridade de saúde pede que não se desloque às urgências, mas para ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24). A tosse é o sintoma mais frequente (65%) entre os casos confirmados, seguida de febre (46%), dores musculares (40%), cefaleia (37%), fraqueza generalizada (24%) e, por último, dificuldades respiratórias (10%).

covid19.min-saude.pt