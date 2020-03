Só 9 pontos de passagem entre Portugal e Espanha. Onde e como se vão controlar as fronteiras?

Não é a primeira vez que Portugal repõe o controlo das suas fronteiras. "Em caso de ameaça grave para a ordem pública ou segurança interna" está previsto que os estados-membros da União Europeia (UE) o façam. Foi isso que aconteceu no Euro 2004, na cimeira da NATO em 2010 e, mas recentemente, durante a visita do Papa Francisco em 2017.

Onde são os nove pontos de passagem?

As fronteiras aéreas (nos aeroportos e aeródromos) e marítimas (portos e marinas) têm zonas definidas de entradas e saídas. É na fronteira terrestre, na linha que separa Portugal de Espanha, que a reposição do controlo exige medidas especiais e a mobilização de meios adequados. Além dos cinco postos de passagem convencionais (Centros de Cooperação Policial e Aduaneira) - Quintanilha, Tui, Vilar Formoso, Elvas e Castro Marim - foram acrescentados outros quatro: Vila Verde de Raia (Chaves), Termas de Monfortinho (Castelo Branco), Marvão (Portalegre) e Vila Verde de Ficalho (Beja). O ministro da Administração Interna sublinhou que "só nestes pontos é permitida a passagem". Estes nove pontos foram também os que estiveram em vigor durante a visita do Papa em 2017.

Esta foi a informação disponibilizada pelo SEF sobre a reposição de fronteiras e 2017, durante a visita do Papa © SEF

Quem e como controla a fronteira?

O SEF é a polícia especializada no controlo de fronteiras. Tal como aconteceu noutras ocasiões (Euro 2004, Cimeira da Nato em 2010) é este serviço de segurança que coordena os meios envolvidos. Além dos nove postos pré-programados na fronteira com Espanha, existem outros pontos de passagem possíveis, que são do conhecimento das autoridades. Para o controlo destas zonas serão destacadas patrulhas móveis do SEF e da GNR e, neste caso, acompanhados por representantes da autoridade da Saúde. Desta vez, no entanto, ao contrário das anteriores em que as polícias faziam face a um grande fluxo de pessoas, devido à quarentena, não é esperado um grande movimento. Isso quer dizer que não será preciso uma tão grande mobilização de meios humanos. Por exemplo, enquanto na visita do Papa, o SEF destacou mais de metade do efetivo para este controlo, desta vez pode não chegar a esse nível.

Como se devem preparar as pessoas?

Ter o cartão de cidadão à mão é fundamental, pois este controlo será sobretudo documental para confirmar a nacionalidade e/ou residência (no caso de estrangeiro com autorização de residência). As autoridades policiais podem estar acompanhadas por equipas ou técnicos de saúde.

Quanto tempo dura?

A reintrodução do controlo das fronteiras internas é aplicada durante um período limitado não superior a 30 dias, ou pelo período de dura­ção previsível da ameaça grave (se a duração desta não exceder o período de 30 dias). Se a ameaça grave para a ordem pública ou a segurança interna persistir para além do período previsto, pode ser prolongado o controlo fronteiriço com base nas mesmas razões. Uma vez declarada esta reposição de fronteiras o controlo é feito 24 horas por dia, de forma sistemática, nas entradas do país, seja por ar, mar ou terra.

O que pode e não pode passar?

De acordo com o ministro Eduardo Cabrita, a circulação na UE será autorizada para os bens sanitários e alimentares. Quanto às pessoas, será autorizada a entrada e nacionais e residentes do país.

Em atualização