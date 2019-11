Sismo de 4,1 na escala de Richter sentido no Faial, Pico e São Jorge

Segundo um comunicado do CIVISA, o epicentro do sismo, sentido às 22:47 de quinta-feira, foi registado "a cerca de 32 quilómetros a oeste do Capelo", no Faial.

De acordo com a informação disponível até às 05:00 de hoje, o abalo foi sentido com intensidade máxima IV/V, na escala de Mercalli Modificada, nas freguesias do Capelo e de Castelo Branco, no concelho da Horta.

No mesmo concelho, foi sentido com intensidade IV nas freguesias de Praia do Norte e Feteira e com intensidade III/IV nas freguesias de Cedros, Salão, Ribeirinha, Flamengos, Pedro Miguel, Praia do Almoxarife, Conceição, Matriz e Angústias.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já na ilha do Pico, foi sentido com intensidade III na freguesia de São Roque do Pico (concelho de São Roque do Pico) e na freguesia de São Caetano (concelho de Madalena), indicou o CIVISA.

A intensidade III foi também registada na ilha São Jorge, na freguesia de Velas (concelho de Velas).

"O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário", referiram as autoridades.