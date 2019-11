Santa Casa preparada para receber bebé encontrado no lixo

Santa Casa está preparada para receber o bebé abandonado no lixo

MP instaura processo de promoção e proteção para decidir futuro do bebé encontrado no lixo

PJ detém mulher sem-abrigo de 22 anos suspeita de ter abandonado bebé no lixo

O provedor da Santa Casa, Edmundo Martinho, confirmou esta sexta-feira ao DN que ainda não foi contactada para acolher o bebé encontrado na terça-feira num ecoponto junto à discoteca Lux, mas que é o esperado tendo em conta que é esta instituição que tutela o acolhimento de menores em Lisboa.

No dia em que a Santa Casa lançou uma campanha destinada sensibilizar famílias para receber crianças, Edmundo Martinho sublinhou que este recém-nascido deveria ser encaminhado para uma família de acolhimento. Outra possibilidade é o acolhimento residencial, isto é, ser encaminhado para uma instituição.

A situação legal do bebé, que se encontra clinicamente estável, internado na Maternidade Alfredo da Costa, está nas mãos do Ministério Público do Tribunal de Família e Menores de Lisboa que, esta quinta-feira, informou que instaurou um processo de promoção e proteção a favor da criança.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este era o passo seguinte para proteger uma criança encontrada numa situação de perigo. A partir daqui as decisões caberão a um juiz do mesmo tribunal no sentido de se avança ou não para a identificação dos progenitores e de familiares e qual a medida de acolhimento indicada par a criança, havendo duas soluções ou família de acolhimento ou acolhimento residencial (instituição). Ou seja, a criança, ainda hospitalizada, neste momento nos cuidados neonatais da Maternidade Alfredo da Costa - está estável e deverá ter alta nos próximos dias -, poderá ser encaminhada para uma família de acolhimento ou para uma instituição.

Esta madrugada, a Polícia Judiciária "identificou, localizou e deteve" uma mulher sem-abrigo de 22 anos que é suspeita de ter tentado matar o bebé. A mulher vivia em condições de miséria absoluta", confirmou ao DN fonte ligada à investigação.

A localização da mãe do bebé era prioridade absoluta para os responsáveis da Diretoria de Lisboa da PJ, pelo que a noite foi passada em claro pela equipa, que esteve no terreno até localizar a mulher.