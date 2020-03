Saiba quantos casos de coronavírus há em cada concelho de Portugal

Lisboa é o concelho com mais casos de covid-19 em Portugal, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira (31 de março). O Porto regista 462 depois do erro de duplicação na segunda-feira.

Diogo Cruz, subdiretor da Direção-Geral de Saúde explicou que houve uma duplicação de casos no boletim de segunda-feira. O responsável da DGS afirmou que a partir desta terça-feira o boletim com a atualização da situação em Portugal vai "conter apenas dados do SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica) para não haver duplicações". E acrescentou que se podem perder no registo alguns casos "que não estejam no SINAVE".

No boletim hoje apresentado, seguem-se Vila Nova de Gaia com 338, Gondomar com 298, Maia com 293, Matosinhos com 273, Braga com 220, Valongo com 210, Sintra com 167, Ovar com 159, Coimbra com 157, Santa Maria da Feira com 148, Cascais com 133, Vila Real com 121 e Vila Nova de Famalicão com 93. Estes são os 15 concelhos com mais pessoas infetadas, neste momento.

Veja abaixo a lista completa de concelhos portugueses com casos de covid-19:

Lisboa: 505

Porto: 462

Vila Nova de Gaia: 338

Gondomar: 298

Maia: 293

Matosinhos: 273

Braga: 220

Valongo: 210

Sintra: 167

Ovar: 159

Coimbra: 157

Santa Maria da Feira: 148

Cascais: 133

Vila Real: 121

Vila Nova de Famalicão: 93

Loures: 84

Guimarães: 81

Seixal: 71

Almada: 71

Aveiro: 70

Oeiras: 70

Odivelas: 66

Amadora: 62

Oliveira de Azeméis: 59

Lousada: 52

Bragança: 48

Felgueiras: 45

Santo Tirso: 43

Paredes: 42

Paços de Ferreira: 40

Barcelos: 39

Barreiro: 37

Resende: 35

Vila do Conde: 34

Mafra: 34

Viana do Castelo: 33

Albergaria-a-Velha: 31

Trofa: 31

Penafiel: 31

Albufeira: 30

Santarém: 27

Faro: 26

São João da Madeira: 25

Espinho: 25

Vila Verde: 25

Setúbal: 25

Loulé: 23

Vale de Cambra: 22

Moita: 22

Vila Franca de Xira: 22

Pombal: 21

Portimão: 21

Estarreja: 20

Condeixa-a-Nova: 19

Viseu: 19

Funchal: 18

Marco de Canaveses: 17

Évora: 15

Póvoa de Varzim: 15

Póvoa de Lanhoso: 14

Ílhavo: 14

Águeda: 14

Montijo: 14

Torres Vedras: 13

Arouca: 12

Montemor-o-Velho: 12

Amares: 11

Mirandela: 11

Cantanhede:11

Palmela: 11

Esposende: 10

Chaves: 10

Sesimbra: 10

Vila Real de Santo António: 9

Arcos de Valdevez: 9

Cartaxo: 9

Oliveira do Bairro: 9

Almeirim: 8

Vizela: 8

Amarante: 8

Macedo de Cavaleiros: 7

Soure: 7

Coruche: 7

Benavente: 7

Marinha Grande: 7

Fafe: 7

Oliveira de Frades: 6

Murtosa: 6

Horta: 6

Santiago do Cacém: 6

Câmara de Lobos: 6

Silves: 6

Leiria: 6

Calheta: 5

Velas: 5

Ponta do Sol: 5

Penacova: 5

Lousã: 5

Monção: 5

Vila da Praia da Vitória: 5

Vagos: 5

Lamego: 5

Anadia: 5

Ourém: 5

Alvaiázere: 4

Melgaço: 4

Nelas: 4

Alcochete: 4

Rio Maior: 4

Alenquer: 4

Santa Cruz: 4

São Roque do Pico: 3

Góis: 3

Vimioso: 3

Carrazeda de Ansiães: 3

Madalena: 3

Vila Nova de Poiares: 3

Alpiarça: 3

Reguengos de Monsaraz: 3

Vieira do Minho: 3

Vila Pouca de Aguiar: 3

Miranda do Corvo: 3

Sines: 3

Grândola: 3

Valpaços: 3

São Pedro do Sul: 3

Peso da Régua: 3

Caminha: 3

Cinfães: 3

Mealhada: 3

Lagoa:3

Tavira: 3

Tomar: 3

Guarda: 3

Olhão: 3

Figueira da Foz: 3

