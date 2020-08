Rui Pinto libertado. Hacker não fica proibido de se ligar à internet

Despacho judicial diz que Rui Pinto mostra "disponibilidade para colaborar com a justiça"

Rui Pinto vai deixar esta tarde as instalações da Polícia Judiciária onde estava em prisão domiciliária desde abril. O hacker que criou o Football Leaks está acusado de 90 crimes e vai agora aguardar o julgamento em liberdade ficando com as medidas de coação de termo de identidade e residência e apresentações semanais à Polícia Judiciária. Segundo a decisão não fica proibido de aceder à internet.

Segundo as informações recolhidas pelo DN, a decisão foi do juiz de julgamento e terá tido em conta a colaboração de Rui Pinto com as autoridades judiciais.

A colaboração com a Polícia Judiciária já tinha sido a razão da mudança de medida de coação: Rui Pinto estava em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 e a 9 de abril deste ano foi colocado em prisão preventiva em instalações disponibilizadas pela Polícia Judiciária.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na altura, o despacho da Juíza de Instrução Criminal Cláudia Pina frisava que "analisando a pretensão" do arguido quanto à alteração da medida de coação e "as informações remetidas" pela PJ, constata-se que "encontram-se alteradas as exigências cautelares" relativas à aplicação da prisão preventiva. Acrescentava que uma medida de coação menos gravosa "assegura de modo suficiente os perigos de fuga, de conservação da prova e de continuação da atividade criminosa".

Rui Pinto, que foi detido na Hungria em 2019, assumiu-se como o autor da divulgação das informações que deram origem ao Luanda Leaks, a envolver Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola, e como criador da plataforma FootballLeaks, que levou à justiça várias figuras do futebol.

Depois de aceitar colaborar com a Polícia Judiciária passou para prisão domiciliária na sede da PJ, uma mudança de atitude que mereceu elogios do diretor nacional da Judiciária, Luís Neves em entrevista ao DN.

Rui Pinto está acusado de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão.

O hacker está a ser defendido pelo francês William Bourdon, famoso advogado de "denunciantes" como Julian Assange, o fundador da WikiLeaks, e os bancários que deram origem aos Lux Leaks e Swiss Leaks. Faz parte do conselho consultivo da The Signals Network, uma fundação franco-americana que "também representou os notáveis ​​denunciantes Edward Snowden e Antoine Deltour", e que está a pagar a defesa legal do hacker português.