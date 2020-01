Rui Pinto vai mesmo a julgamento, acusado por 93 crimes

Rui Pinto vai mesmo a julgamento e até lá irá permanecer em prisão preventiva. O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa pronunciou esta sexta-feira o jovem 'hacker" por seis crimes de acesso ilegítimo, um de sabotagem informática, 17 de violação de correspondência, 68 de acesso indevido e um de extorsão na forma tentada. Caíram assim 54 crimes dos 147 iniciais da acusação do Ministério Público. Só irá responder em tribunal por 93 crimes.

Após ter adiado a leitura, inicialmente marcada para o dia 13 de janeiro, para se proceder a uma "alteração da qualificação jurídica" dos crimes, a juíza Cláudia Pina proferiu esta sexta-feira a decisão instrutória o que faz com que os prazos da prisão preventiva se mantenham válidos. O tribunal decidiu manter o criador do Football Leaks em prisão preventiva. O jovem de 31 anos está há um ano detido em Portugal, após ter sido extraditado da Hungria.

Também o advogado Aníbal Pinto irá responder em julgamento por um crime de extorsão, na forma tentada, acusado de intermediar a tentativa de extorsão, de entre 500.000 euros a um milhão de euros, ao fundo de investimento Doyen.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com esta decisão do TIC de Lisboa, caíram vários dos crimes de violação de correspondência por não terem sido apresentadas queixas pelos alegados ofendidos.

Na leitura da decisão instrutória, a juíza Cláudia Pina disse que o Rui Pinto "nunca poderia ser considerado um whistleblower", porque isso aplica-se a "um denunciante de boa fé", alguém "juridicamente desinteressado. "A atuação de Rui Pinto é muito diversa daquela que têm os denunciantes", refere a juíza, segundo avançou a TVI24.

Em setembro de 2019, o Ministério Público acusou Rui Pinto de 147 crimes, 75 dos quais de acesso ilegítimo, 70 de violação de correspondência, sete deles agravados, um de sabotagem informática e um de tentativa de extorsão, por aceder aos sistemas informáticos do Sporting, da Doyen, da sociedade de advogados PLMJ, da Federação Portuguesa de Futebol e da Procuradoria-Geral da República, e posterior divulgação de dezenas de documentos confidenciais destas entidades.

As defesas de Rui Pinto e do seu antigo advogado, Aníbal Pinto, este último acusado de intermediar a tentativa de extorsão, de entre 500.000 euros a um milhão de euros, ao fundo de investimento Doyen, requereram a abertura da instrução, fase facultativa em que visa decidir por um juiz de instrução criminal se o processo segue e em que moldes para julgamento. O que aconteceu agora.

Quem é Rui Pinto?

"A dimensão de Rui Pinto na sociedade portuguesa não se esgota neste processo. O Rui Pinto é uma pessoa muito corajosa, com um pensamento e um espírito muito positivos", declarou Francisco Teixeira da Mota aos jornalistas, no início desta semana.

O hacker é considerado o fundador do Football Leaks, que revelou milhares de documentos confidenciais relacionados com o mundo do futebol, incluindo o acordo de confidencialidade entre Cristiano Ronaldo e Katherine Mayorga, a mulher que acusou o internacional português de a ter violado, em junho de 2010, em Las Vegas.

"Os fãs têm de perceber que com cada bilhete, cada equipamento que compram e cada subscrição televisiva que fazem, estão a alimentar um sistema extremamente corrupto que funciona apenas para si (...) Há ligas na Europa que são controladas apenas por três ou quatro agentes. Eles fazem transferências contínuas com presidentes de clubes corruptos. O sistema do futebol está a consumir-se a si próprio por dentro", explicou John, o nome fictício que Rui Pinto usava, em entrevista à revista Der Spiegel.

Foi em dezembro de 2016. Na altura, sabia-se muito pouco sobre Rui Pinto, apenas que era português, sabia falar cinco línguas e estava a aprender outras duas - avançava a publicação alemã - e que era uma espécie de prodígio no mundo da informática.

Rui Pinto já tinha estado envolvido em ataques informáticos no passado. Em 2013, terá invadido os sistemas do Caledonian Bank, das Ilhas Caimão, e conseguido a informação suficiente para transferir 300 mil dólares para o Deutsche Bank. Acabou por ser "apanhado" foi detido. Foi nesta altura que terá conhecido o advogado Aníbal Pinto, que o salvou de uma pena maior. De acordo com o jornal Marca, o português teve de pagar uma multa de 100 mil dólares. No entanto, com Aníbal Pinto, está acusado de tentativa de extorsão - a acusação que o levou à prisão preventiva.

Na mesma entrevista à Der Spiegel, revelava mais pormenores da sua vida: considerava-se uma espécie de Robin Hood que divulgava informações sobre a corrupção no futebol.

Aos poucos, soube-se que nascera Praia de Lavadores, em Gaia, que estudara História na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em que se tinha apaixonado por Budapeste quando fez um Erasmus no país. Acabou por ali ficar a viver.