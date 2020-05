Restaurantes podem utilizar lotação total se colocarem acrílicos de separação

Chef Sá Pessoa reabre Alma com alterações na carta e preços mais baixos

DN com Lusa

Os restaurantes podem voltar a utilizar a sua capacidade máxima, desde que consigam assegurar distanciamento de metro e meio entre as mesas e coloquem acrílicos entre os clientes, disse o primeiro-ministro na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros..

"Desaparece a regra da lotação máxima de 50% nos restaurantes, mantendo-se a necessidade de distanciamento de metro e meio, desde que, entre os clientes, seja colocada uma barreira física impermeável", afirmou o chefe do Governo que aprovou medidas para a terceira fase de desconfinamento durante a situação de calamidade devido à covid-19.

De acordo com António Costa, "os restaurantes poderão optar ou por manterem as normas da redução da lotação e o distanciamento de dois metros que está em vigor, ou podem evoluir para utilizarem a sua lotação a 100% com a necessidade de metro e meio de afastamento entre mesas, desde que existam barreiras físicas impermeáveis a separar os comensais numa mesma mesa".

Esta é uma decisão "que ficará a cargo de cada estabelecimento de restauração", assinalou.

"É o exemplo que tinha dado há 15 dias, de alguns refeitórios onde as mesas têm sido divididas com acrílicos que permitem uma maior proximidade em segurança, impedindo - porque são impermeáveis - a transmissão de gotículas e o risco de transmissão das doenças", explicou o primeiro-ministro aos jornalistas.

António Costa transmitiu igualmente que na terceira fase do desconfinamento na sequência da pandemia de covid-19, que se inicia na segunda-feira, vão reabrir inclusivamente, "na generalidade do país", os "restaurantes inseridos em centros comerciais".

Os restaurantes, que reabriram em 18 de maio, foram obrigados a assegurar o distanciamento físico recomendado de dois metros entre as pessoas, privilegiando a utilização de áreas exteriores, como as esplanadas (sempre que possível) e o serviço 'take-away'.

Os clientes deviam utilizar máscara, exceto durante o período de refeição, evitar tocar em superfícies e objetos desnecessários e dar preferência ao pagamento eletrónico.

Também aos funcionários foi pedido que utilizassem equipamentos de proteção individual.