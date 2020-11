Restauração. Ministro Siza Vieira assume ser impossível compensar todos os encargos

Pedro Siza Vieira lamentou este sábado o facto de o Governo não poder compensar todos os encargos que resultam do impacto da pandemia, agora agravados com mais dois fins de semana de medidas restritivas. No entanto, lembra que o setor da restauração o Governo tem vindo a disponibilizar uma série de apoios à restauração que já somam 1103 milhões.

O ministro da Economia admitiu que "não conseguiremos acorrer a toda a gente", mas garantiu que o Executivo "está a perceber o impacto económico importante na restauração" e que "vai multiplicar os seus esforços".

Segundo referiu o setor das bebidas foi o que sofreu quebras mais acentuadas, da ordem dos 31%. Discotecas e bares tiveram de se adaptar, mas o Governo sabe que o impacto económico no setor "é muito elevado".

De acordo com o governante os apoios já disponibilizados ou anunciados para o setor da restauração na sequência da crise causada pela pandemia totalizam 1.103 milhões de euros, correspondendo a cerca de 60% do da quebra de faturação registada pelo setor.

Aquele valor global engloba 286 milhões de euros de apoios que já chegaram às empresas deste setor por via do lay-off simplificado e do apoio à retoma progressiva ou ainda os 200 milhões de euros para o novo programa apoiar.pt que consiste na atribuição de um apoio a fundo perdido às micro, pequenas e médias empresas para as compensar pela quebra de faturação.

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, durante uma conferência de imprensa realizada este sábado (14 de novembro) em Lisboa, referiu que o pagamento da primeira fase do apoiar.pt será feito já em dezembro.

Os dados das faturas comunicadas pelo setor da restauração ao Portal das Finanças permitem concluir a quebra de faturação face a 2019 foi nos primeiros nove meses de 2020 de 1.860 milhões de euros.