Renovar matrícula passa a ser automático. Portal sofreu ataques informáticos

Todas as renovações de matrícula "passam a processar-se de forma automática, com exceção das transferências de estabelecimento de ensino", anunciou o Ministério da Educação, em comunicado enviado esta terça-feira às redações. A medida surge no seguimento dos problemas reportados por vários encarregados de educação em aceder ao Portal das Matrículas e depois de terem sido registados "ataques informáticos de elevada complexidade" no site.

A renovação é válida para os 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade. Ficam, assim, obrigados a aceder ao Portal apenas aqueles que necessitem de se matricular, ou seja, todos os anos de início de ciclo (5.º, 7.º e 10.º anos), assim como as transferências.

O novo modelo "vem aliviar o fluxo do Portal das Matrículas e, por conseguinte, poder melhorar a acessibilidade da página, para quem tenha de efetuar a matrícula por essa via", escreve a tutela, lembrando que durante vários dias "foram ultrapassadas as 100 mil matrículas diárias". Do total, "cerca de 70%" estão já concluídas.

"Foi um respirar de alívio", reagiu Filinto Lima, dirigente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. O método agora aplicado é um "regressar ao ano passado", quando as renovações não exigiam que a informação fosse processada online. "Estava a acusar pressões, com os pais a virem à escola, por não estarem a conseguir fazer as renovações. Mas agora tudo pode fluir de forma muito mais tranquila", remata.

O fluxo de acessos não foi o único problema registado nestes dias, em que o Portal das Matrículas foi alvo de "ataques informáticos de elevada complexidade", "que provocaram graves bloqueios no sistema". O Ministério da Educação diz que a ocorrência está a ser acompanhada pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Contactado pelo DN, o gabinete da tutela diz que os ataques tiveram como objetivo bloqueios do sistema e não comprometeram dados processados no Portal.