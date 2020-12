Queda de neve coloca seis distritos em alerta amarelo esta quarta-feira

Depressão Bella faz Portugal entrar em 2021 com tempo frio

Esta quarta-feira, as temperaturas mínimas vão variar entre os -1º em Vila Real e Viseu e os 7º em Sagres, enquanto as máximas entre os 4º na Guarda e os 14º em Santarém.

Onze distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo por causa da queda de neve e da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, estão sob aviso amarelo (o menos grave) até às 09:00 desta quarta-feira por causa da agitação marítima os distritos de Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, onde as ondas serão de noroeste e podem chegar aos cinco metros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já os avisos amarelos por causa da queda de neve prolongam-se até às 12:00 de quinta-feira e vigoram nos distritos de Bragança, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga.

Segundo o IPMA, a neve deve cair acima da cota dos 1.200/1.400 metros, podendo condicionar ou interditar estradas, causar danos em estruturas ou árvores devido à acumulação e prejudicar alguns abastecimentos locais.

Para esta quarta-feira, o IPMA prevê uma descida da temperatura mínima, chuva no Minho a partir da tarde, estendendo-se ao litoral Centro, queda de neve acima de 1.000/1.200 metros de altitude e vento mais intenso nas serras e litoral oeste.

A entrada em 2021 em Portugal continental vai ficar marcada pelo tempo frio, devido à ação conjunta de um anticiclone localizado a noroeste do arquipélago dos Açores e à depressão Bella, de acordo com o IPMA.

Segundo a informação que o instituto difundiu a terça-feira, a previsão de fim de ano assinala que a depressão Bella originará um fluxo de norte que transportará uma massa de ar frio sobre o território continental nos próximos dias, esperando-se a continuação do tempo frio pelo menos até ao dia 01 de janeiro.