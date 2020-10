Consulte a lista. Quase mais 12 mil vagas na segunda fase de acesso ao Ensino Superior

Vão ser disponibilizadas 11 698 vagas na segunda fase de acesso ao Ensino Superior, entre as quais 4954 libertadas por candidatos colocados mas não matriculados na primeira fase, anunciou esta quarta-feira o gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em nota enviada às redações.

Consulte aqui a lista de vagas disponíveis (pdf)

Deste bolo de quase 12 mil vagas faz parte um reforço adicional de 728 que revertem de vagas anteriormente fixadas para os concursos especiais. 6050 outras vagas sobraram da primeira fase do concurso.

De acordo com a nota, "estima-se que o número total de novos ingressos no ensino superior em todos os ciclos de estudos, públicos e privados, atinja cerca de 95 mil novos estudantes matriculados no próximo ano letivo de 2020-21", um número superior aos 84 mil registados no ano passado.

Os resultados da colocação dos estudantes decorrente da segunda fase do concurso nacional de acesso vão ser divulgados a 15 de outubro, no site da Direção-Geral do Ensino Superior.

O Instituto Politécnico de Bragança é a entidade com mais vagas disponíveis (1372), seguido da Universidade de Lisboa (706).