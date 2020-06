Operação da PSP no bairro da Amadora. Há quatro arguidos

(Arquivo) A PSP realizou operação na Amadora, no âmbito do cumprimento de cinco mandados de busca domiciliária

PSP faz operação "de grande envergadura" no Bairro do Pombal em Oeiras. Há 12 detidos

A Polícia de Segurança Publica (PSP) realizou esta quinta-feira uma operação no Bairro da Quinta da Lage, na Amadora, Lisboa, no cumprimento de mandados de busca de domiciliária por crimes de roubo e tráfico de droga.

A megaoperação terminou por volta das 08:30 e culminou com quatro pessoas a serem constituídas arguidas, três homens e uma mulher, referiu aos jornalistas o intendente da PSP Paulo Flor. "É provável que estes arguidos sejam detidos", acrescentou.

"Foram apreendidas réplicas de armas de fogo preparadas para serem adaptadas a armas de fogo reais e, portanto, proibidas", referiu o intendente da PSP. Paulo Flor afirmou ainda que foi apreendido material associado a situações de roubo e ao tráfico de droga, como balanças.

"Acreditamos que vamos ter detidos nesta operação", destacou.

A operação da PSP da Amadora surge no âmbito do cumprimento de cinco mandados de busca domiciliária por crimes de roubo e tráfico de droga.

Fonte da PSP adiantou à Lusa que as buscas estão relacionadas com disparos ocorridos a 13 de junho no Bairro da Quinta da Lage que causaram quatro feridos, uma situação que terá alegadamente a ver com tráfico de droga.

Atualizado às 09:50